Degryse noemt de spelers bij naam waarin De Bruyne zich ergerde: "Aan hem specifiek"

Het is vandaag de dag dat het over Kevin De Bruyne gaat. Diens interview is intussen al de wereld rondgegaan, net als zijn frustraties. Analist Marc Degryse begrijpt hem wel, maar weet ook dat hij zo een ambetante situatie gecreëerd heeft.

De Bruyne liep zich de longen uit het lijf, maar zag andere spelers het heel wat meer op hun gemak doen. "En bovendien wee je dat je intrinsiek de beste speler bent, snap ik - nogmaals - de opborrelende frustraties bij De Bruyne", aldus Degryse bij HLN. "Die bereiken een hoogtepunt na die tweede goal, toen hij eerst zelf uitgespeeld werd en daarna natuurlijk zag dat Doku Dembélé zomaar liet lopen en ook Debast voor de tweede keer in de match alles behalve doortastend verdedigde.” De verdediging is nu al zes jaar hét gespreksonderwerp van de nationale ploeg. Sinds het ouder worden van Kompany, Alderweireld, Vertonghen en Vermaelen werd er geen opvolging gevonden. "Niet één heeft er nog de kwaliteit van een Europese topverdediger" is Degryse streng. "En het is niet dat er anderen voorhanden zijn. Bornauw of De Winter bijvoorbeeld, dat is hetzelfde niveau. Op de flanken zag je dat Theate het moeilijk had met Dembélé, terwijl Castagne ook geen leuke avond had - zeker toen de snelle Barcola inviel." De Bruyne kan er moeilijk mee om aangezien hij bij de beste ploeg ter wereld speelt. “Naar het einde toe zag je ook hoe De Bruyne zich specifiek ergerde aan Theate, die veel te weinig de overlap maakte of hem ook slecht aanspeelde." KDB kan dan niet verstoppen dat hij kwaad wordt. "Van zijn negatieve lichaamstaal zullen sommigen wel onder de indruk geweest zijn. En dan moest het interview nog volgen. Is dat wel de juiste manier om je frustraties te uiten en de anderen nog mee te krijgen? Hij gooit bovendien niet alleen enkele ploegmaats onder de bus, maar ook de coach stelt hij in vraag."