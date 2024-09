Bondscoach Tedesco reageert opvallend op uithaal van Kevin De Bruyne na verlies tegen Frankrijk

Kevin De Bruyne haalde stevig uit na de verloren wedstrijd tegen Frankrijk in de Nations League. Bondscoach Domenico Tedesco relativeerde het allemaal.

De Rode Duivels begonnen goed aan de wedstrijd tegen Frankrijk, maar zakten daarna helemaal weg. Goals van Kolo Muani en Dembélé zorgden ervoor dat de Duivels met 2-0 de boot ingingen.

Kapitein Kevin De Bruyne spaarde zijn ploegmaats niet. "Er zijn spelers die hun taken niet uitvoeren en dan kom je in de problemen. Ik ga niet in de media zeggen wat beter moet. Ik heb in de rust mijn zegje gedaan en dat is meer dan voldoende."

Bondscoach Domenico Tedesco reageerde ook op de uithaal van De Bruyne. "Hij is onze kapitein en heeft een enorme winnaarsmentaliteit, dan mag hij ook emotioneel reageren. Neen, ik heb hem nog niet gesproken. Dat zal nog gebeuren."

Rode Duivels beginnen goed, maar scoren niet

De bondscoach focuste liever op de positieve punten, zoals de sterke openingsfase. "We toonden veel lef aan de bal en hadden drie grote kansen. Daar moesten we altijd minstens één doelpunt scoren."

Tedesco moest dan ook toegeven dat er opnieuw een gebrek aan efficiëntie is. "Als Openda goed aangespeeld wordt, dan staan we altijd op voorsprong. We creëren de kansen, maar we maken ze niet af. Dat is een probleem die er al langer is dan vandaag."