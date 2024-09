Tedesco had beloofd om te experimenteren... Niks van gezien... Erger nog: hij deed gewoon niets

Het verschil tussen het Franse en het Belgische elftal was opvallend: aan de ene kant een bondscoach die de Nations League echt als een laboratorium wil gebruiken. Aan de andere kant Domenico Tedesco, die op één uitzondering na twee keer achter elkaar hetzelfde elftal opstelt.

Vrijdag, toen we het elftal van de Rode Duivels tegen Israël ontdekten, waren we een beetje verrast. Domenico Tedesco had aangekondigd dat dit internationale kamp de gelegenheid zou zijn om met een schone lei te beginnen met nieuwe kansen voor sommige spelers, terwijl anderen (tijdelijk?) buiten de kern werden gehouden.

Toch, tegen Israël, welke verrassingen? Afgezien van Maxim De Cuyper die dan nog verwacht werd aan de linkerkant - geen enkele. Doku en Lukebakio speelden rond Openda , het duo Onana-Tielemans stond voor de verdediging, Castagne aan de rechterkant, Faes in het centrum... niet echt nieuws onder de zon. Tegen zo'n zwak team als Israël was dat verrassend: als je het "basis"team opstelt, doe het dan op zijn minst in Frankrijk.

Durven alles te veranderen, zoals Deschamps

En in Lyon? Hetzelfde liedje: Tedesco deed hetzelfde, ondanks een niet al te overtuigende prestatie in Debrecen. Zelfs de gedwongen verandering aan de linkerkant dwong hem tot een conservatieve keuze. Terwijl we eindelijk enthousiast waren om Arthur Theate in het centrum te zien, werd hij opnieuw verbannen naar de linksbackpositie waar hij aanvallend te weinig bracht.

© photonews

Erger nog: Zeno Debast, al niet op zijn gemak op die positie tegen Slowakije op het EK 2024, stond opnieuw als linkse centrale verdediger en leverde een rampzalige prestatie (ook al heeft Tedesco blijkbaar een ander spel gezien dan wij).

Misschien wel Tedesco's "slechtste wedstrijd"

Uiteindelijk was niemand echt verrast door de keuzes van de Belgische bondscoach, zeker niet Didier Deschamps. "We wisten dat we met dit middenveld zouden worden geconfronteerd," benadrukte de coach van de Franse ploeg bijvoorbeeld. Een middenveld dat verzuipt onder hoge druk. We zijn dat gewend met Youri Tielemans, die ons niet tegensprak; het is wel wat verbazingwekkend dat Amadou Onana ook geen impact had.

De Nations League is, door de omstandigheden, een competitie geworden waarin men vanwege het drukke schema experimenten zou moeten uitvoeren. Didier Deschamps heeft dit goed begrepen. "Als het fout was gegaan, zou het nog meer feest zijn geweest," grapte hij na de wedstrijd. Acht wijzigingen tussen vrijdag en maandag waren inderdaad riskant. Niemand vraagt Domenico Tedesco ook om hetzelfde te doen... maar zonder de blessure van Maxim De Cuyper, zou hij er dan zelfs één hebben gemaakt?

En wat te zeggen van de één-op-één-wissels tijdens de wedstrijd, zoals een Charles De Ketelaere die laat werd ingebracht en als valse 9 speelde terwijl de bondscoach slechts enkele dagen daarvoor erkende dat dit waarschijnlijk niet zijn beste rol was in de selectie? Hoe verklaar je dat na 45 minuten op zo'n niveau er niet eens één wijziging werd doorgevoerd in de rust?

Hij had het toegegeven en zijn excuses aangeboden: tegen de Fransen op het EK had Tedesco zich te veel aangepast aan de tegenstander. Maar hij had tenminste geprobeerd iets anders, en de wedstrijd was veel spannender geweest (tegen een Frans A-team en niet B...). Deze keer heeft Domenico Tedesco helemaal niets geprobeerd. Dat was echter wat we hadden verwacht.