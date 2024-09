Belgische defensie onder vuur: 'L'Equipe geeft strenge beoordeling'

Kevin De Bruyne was de enige speler die enigszins positief werd beoordeeld met een score van 6 op 10. De rest van de ploeg kreeg beduidend lagere cijfers.

Wout Faes en Koen Casteels ontvingen beiden een krappe 5, wat een net voldoende betekent. De cijfers voor de overige spelers waren nog minder opbeurend.

Jeremy Doku, André Onana, en Timothy Castagne kregen een 4, terwijl Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Arthur Theate en Youri Tielemans slechts een 3 kregen. Zeno Debast kreeg de laagste score van allemaal, met een teleurstellende 2.

Volgens L'Equipe had de Belgische defensie ernstige tekortkomingen. Ondanks een goede start en kansen in de eerste 25 minuten, toonden de Belgen zowel collectieve als individuele zwaktes.

Naarmate Frankrijk een versnelling hoger schakelde, werd de Belgische verdediging bijzonder kwetsbaar. België heeft nu tien van hun jongste elf wedstrijden verloren tegen landen uit de top drie van de FIFA-ranking.

Les notes de France-Belgique



Plus inspirée offensivement, à l'image d'un Dembélé à nouveau buteur, et plus solide défensivement, la France s'est reprise ce lundi soir en s'imposant sans trembler face à la Belgique (2-0) https://t.co/bPf5JMwJ9h#FRABEL pic.twitter.com/b7FRkgWBqo