Vanaken overschouwt de laatste twee moeilijke jaren bij Club Brugge: "Hij was de enige met wie het stroef liep"

Hans Vanaken is hét symbool van Club Brugge. De kapitein blijft altijd op post en verzamelde al zes titels met blauw-zwart. De laatste jaren begint er echter wat sleet te komen op de suprematie, ondanks de titel van vorig seizoen.

Vanaken beseft ook dat het niet de meest constante jaren waren. "Maar het is dubbel: we hebben een titel gepakt en de achtste finales van de Champions League bereikt. Zo slecht is dat toch niet?", vraagt hij zich af in HUMO.

"Er is een nieuwe CEO en we zitten aan onze zesde trainer in dik twee jaar. Daarvoor heb ik twee jaar onder Preud'homme en Leko gewerkt, en tweeënhalf jaar onder Clement. Die stabiliteit is weggevallen. Hoe verklaar je dat?"

Vanaken weet echter zelf ook wat er scheef liep. "Jarenlang hebben we het gevoel gehad dat we op de één of andere manier wel zouden winnen, ook als we slecht speelden. Dat is er wat uit gegaan. We gaven een voorsprong uit handen, incasseerden late tegengoals, verloren matchen waarvan ik het echt niet begreep, legt hij uit.

"Maar in de play-offs zat plots alles mee. Met dezelfde ploeg! Hoe kan dat? Het is moeilijk om daar de vinger op te leggen. Er worden wel groepsgesprekken georganiseerd, maar daar worden altijd dezelfde open deuren ingetrapt: geen intensiteit, niet efficiënt genoeg... Dingen die iedereen ziet. Voor mij hoeven zulke gesprekken niet."

De vele trainerswissels zorgen nu ook niet bepaald voor stabiliteit. "De enige met wie het stroef liep, was Scott Parker. Hij had een duidelijk idee van hoe hij wilde voetballen, en dat illustreerde hij met beelden van zijn vorige ploegen. Alleen, het werkte niet: we wonnen amper wedstrijden. Volgens mij kende hij de Belgische competitie niet goed genoeg."