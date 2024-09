Mbappé, Haaland en Bonmati aan de top: EA Sports FC 25 onthult ratings

Ook twee Belgen behoren tot de elite. Kevin De Bruyne krijgt een rating van 90. Real Madrid-doelman Thibaut Courtois ziet zijn rating dalen naar 89 na een seizoen vol blessures.

Het digitale voetbalspel heeft de afgelopen jaren vrouwenvoetbal geïntegreerd, en de 25 beste mannelijke en vrouwelijke spelers werden bij wijze van teaser gelanceerd. EA Sports zet hiermee zijn belofte voort om meer diversiteit in de game te brengen.

Opvallend is de afwezigheid van Cristiano Ronaldo in de lijst van de 25 beste mannelijke spelers, een indicatie van de veranderingen aan de top van het voetbal. Lionel Messi blijft met een rating van 88 nog wel vertegenwoordigd.

Naast de ratings onthulde EA Sports ook een nieuwe spelmodus genaamd Rush. Deze vervangt de populaire Volta-modus en introduceert vijf-tegen-vijf wedstrijden in onder meer Ultimate Team, Career Mode en Clubs. Rush voegt unieke regels toe, zoals een sin-bin voor zware overtredingen en penalty shootouts in hockey-stijl.

EA Sports FC 25 is wereldwijd beschikbaar vanaf 27 september 2024. Het spel verschijnt op verschillende platforms, waaronder PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, PC en Nintendo Switch. Het prijskaartje voor de nieuwe editie bedraagt €64,99.

1. Kylian Mbappe (Real Madrid) - 91 OVR

2. Rodri (Manchester City) - 91 OVR

3. Erling Haaland (Manchester City) - 91 OVR

4. Jude Bellingham (Real Madrid) - 90 OVR

5. Harry Kane (Bayern Munich) - 90 OVR

6. Vinicius Junior (Real Madrid) - 90 OVR

7. Kevin De Bruyne (Manchester City) - 90 OVR

8. Virgil van Dijk (Liverpool) - 89 OVR

9. Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) - 89 OVR

10. Mohamed Salah (Liverpool) - 89 OVR

Football's biggest stars.



Here are the highest-rated women in #FC25. Pre-order now: https://t.co/Pmcjcc7fN3 pic.twitter.com/9FixZTogqM