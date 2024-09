Analist hakt met de botte bijl na prestatie van Duivels: "Tedesco heeft niets geprobeerd"

België heeft opnieuw teleurgesteld maandag tegen Frankrijk. Guillaume Gillet heeft snel gereageerd!

Guillaume Gillet, voormalig Rode Duivel, heeft zijn bezorgdheid niet onder stoelen of banken gestoken na de nederlaag van België tegen Frankrijk... Na het eerste kwartier zakten de Duivels weer heel ver weg.

"Het is zeer verontrustend. We hebben gezien wat lijkt op het basisteam dat Domenico Tedesco voor ogen heeft en we hebben echt een rampzalige avond meegemaakt, afgezien van de eerste 15 minuten, die slechts een façade waren," verklaarde de Luikenaar in het programma Complètement Foot.

De voormalige speler van Anderlecht houdt zich niet in: "Het is zorgwekkend, want we zien geen oplossingen om het spel van de nationale ploeg te verbeteren. Het verschil tussen de twee ploegen was te groot."

Wout Faes deed wat hij kon, Tedesco teleurstellend

Gillet gaf ook zijn analyse van de defensieve prestatie van België op maandag: "Voor mij was Faes toch degene die het meest standhield in de eerste helft. Maar de andere drie vond ik echt heel zwak."

Gillet wees op het gebrek aan tactische creativiteit: "Je kunt een alternatief voorstellen met twee aanvallers. Tedesco had het geprobeerd tijdens het EK. Maar heeft hij vandaag iets geprobeerd? Nee, helemaal niets. We begonnen de wedstrijd en eindigden op dezelfde manier. Er was geen counter om het plan van Frankrijk te bestrijden."