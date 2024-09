Mogen spreken, maar niet willen: Rode Duivels vluchten zonder uitleg weg na nederlaag tegen Frankrijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Rode Duivels moesten de aftocht blazen tegen Frankrijk na een nieuwe nederlaag. De grote woorden van voor de wedstrijd maakten plaats voor een pijnlijke stilte.

De Rode Duivels begonnen goed aan hun wedstrijd tegen Frankrijk met een goede kans, maar Lukebakio koos voor eigen succes in plaats van af te leggen voor Openda. Hij had maar zijn voet tegen de bal te zetten voor de 0-1 na enkele minuten.

Daarna namen de Fransen over. Van het "bevrijd" voetballen waarover Onana het had voor de wedstrijd was er nog weinig sprake. De Duivels slikten pijnlijke tegengoals van Kolo Muani en Dembélé. Daarna volgde de aftocht.

Kevin De Bruyne hield zich niet in na de wedstrijd. "Als je de top niet aankunt, ben je niet goed genoeg. Dan moet je alles geven. Zelfs dat wordt niet gedaan door bepaalde mensen", zei hij bij rechtenhouder VTM.

Rode Duivels zwijgen in alle talen

De Belgische pers verzamelde in de mixed zone en wachtte op een reactie daarop van de andere Duivels. Maar het grote niets volgde. Na zo'n drie kwartier kwam De Bruyne zelf als eerste voorbij, maar hij liep stoïcijns door. Geen verdere uitleg meer.

Dat was ook het geval voor andere Duivels. Casteels zei nog "sorry", Doku ontsnapte ook. "Moet ik spreken", vroeg hij aan iemand van de bond. "Als je niet wil niet." Onana stopte wel anderhalve minuut en bevestigde dat De Bruyne zich tijdens de rust boos had gemaakt.

Technisch directeur Franky Vercauteren kwam als één van de laatsten voorbij en wat hij zei, sloeg alles. "Ik mag wel iets zeggen, maar ik wil niet." Dat was het, de pijnlijke aftocht van de Duivels uit Lyon. De crisis is compleet.