Dender ligt niet echt wakker van bekermatch tegen Standard: "Wedstrijd tegen beloften van Standard is belangrijker"

In de Beker van België staat dinsdag een eerste achtste finale op het programma.

Dender ontvangt Standard in de Beker van België. De club uit de Challenger Pro League speelt zo twee keer tegen Standard op enkele dagen tijd, want vrijdag speelt het in de competitie tegen de beloften van Standard, SL16 FC.

En die match is volgens trainer Regi Van Acker toch belangrijker. "We willen een goeie wedstrijd spelen. Of we een kans maken? Dat weet je nooit. Met Deinze hebben we ook Club Brugge eens gewipt", zegt hij bij Sporza.

Standard moet zich dan weer herpakken na het verlies tegen Eupen vorig weekend. Ook tegen Seraing verloor het onlangs nog. Tegen grotere ploegen als Club Brugge of Antwerp lukte het dan wel weer.

Het laatste onderlinge duel tussen de twee ploegen dateert alweer van begin 2009, want in dat seizoen degradeerde Dender weer naar tweede klasse. Dender kon één keer winnen van Standard, de Rouches wonnen drie keer in vier onderlinge duels.