Dender-coach Van Acker na nipte nederlaag in de beker: "Kregen de beste kans om voor te komen en die mag je niet missen"

De ploeg uit de Challenger Pro League hield lang stand, maar kreeg een kwartier voor tijd toch een goal binnen.

Dender, de nummer negen uit de Challenger Pro League, ontving Standard, de nummer vijf in de Jupiler Pro League in de beker. Dender begon goed aan de match, maar zag na een kwartier wel Rajsel uitvallen met een blessure. Dender-coach Regi Van Acker zag dat zijn ploeg bij momenten goed was.

"Je wist sowieso dat het een moeilijke match ging worden, en als je het veldoverwicht bekijkt dat Standard heeft getoond, dan hebben ze verdiend gewonnen. Maar wij krijgen wel de beste kans om voor te komen en die mag je nooit missen, dat was te makkelijk. En dan kun je een andere match krijgen", zei hij achteraf op het kanaal van de club.

"Op onze manier hebben we op bepaalde momenten goed de bal rondgespeeld, goed de pressing ontlopen die Standard in het middenveld/centrum deed. Ik denk dat we goed stonden. Ik heb enorm veel spijt dat Rajsel uitviel want met twee snelle jongens voorin hadden wij Standard pijn kunnen doen. Ik denk dat hij een zware verstuiking heeft aan zijn enkel."