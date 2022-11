Ronny Deila toch tevreden ondanks zuinige zege tegen Dender: "Wisten dat het moeilijk ging zijn"

Standard boekte een zuinige zege in en tegen Dender in de beker.

Standard kon pas een kwartier voor tijd scoren tegen Dender, dat zelf ook een grote kans had om de 1-0 te scoren. Standard bekert dus voort, ondanks het mindere spel. Trainer Ronny Deila was achteraf toch tevreden.

"Onze eerste helft was heel slecht. In de tweede helft zijn we beter gestart en uiteindelijk hebben we ook gescoord. Het is geen kwestie van vertrouwen, we wisten gewoon dat het vandaag moeilijk zou worden. Ik was blij met de reactie van mijn spelers in de tweede helft", zei hij bij RTL.

Zondag ontvangt Standard Union in de laatste match voor het WK en dan zal het beter moeten zijn, dat weet ook Noë Dussenne. "Zondag is het van vitaal belang dat we tegen Union winnen om in de buurt van de top vier te blijven en goed te kunnen beginnen aan de voorbereiding op wat na het WK komt."