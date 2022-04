Slecht voetbal, spanning ten top, maar Gent pakt de Beker en Europees voetbal na strafschoppenserie

De medische stafs van beide ploegen heeft meer werk gehad dan de doelmannen. Nee, 't was geen hoogstaande bekerfinale. 120 minuten voetbal leverden weinig kansen en geen goals op. Strafschoppen dus.

We hebben nu wel al een paar bekerfinales bijgewoond - denkelijk was het de tiende ofzo - maar nog nooit was de sfeer vooraf zo uitgelaten. Zo luid. Zo'n energie in het stadion. Alle omstandigheden zaten dan ook goed. Schitterend weertje, de sterkhouders waren fit, het stadion zat afgeladen vol, de opbouw naar de match was perfect, de publieksopwarmers deden hun werk...

Aderlating voor Gent

Zinderend was nog de beste manier om het te omschrijven. Er hing elektriciteit in het stadion. En dan... net voor de aftrap... begon Bezus zich intensief op te warmen. Probleem met Vadis Odjidja, dacht iedereen. Maar het was Depoitre die tijdens de opwarming geblesseerd was uitgevallen. Gent leek er zich weinig van aan te trekken en begon sterk.

© photonews

Maar na tien minuten herstelde Anderlecht het evenwicht. Verschaeren, tot gisteren nog onzeker, versierde de eerste kans, maar Roef redde. De nummer 10 van Anderlecht was trouwens heel bedrijvig. Ook de tweede kans kwam op zijn naam, al pakte Roef zijn volley wel vrij makkelijk. 't Was best aangenaam hoor, maar er mocht wat meer doelgevaar zijn.

Anderlecht te traag

Bezus trapte ook eens op de lat, maar stond daarbij buitenspel. De knal van Odjidja uit de draai mocht er trouwens ook wel zijn, maar ging net voorlangs. En een goal van Bezus werd afgekeurd voor buitenspel. Gent won de eerste helft op punten.

© photonews

© photonews

Sterker in de duels. 8-0 in de corners. Vanhaezebrouck zal wel tevreden geweest zijn. Behalve over de score dan. Gent had heel wat meer beloftevolle momenten, maar sprong er niet al te best mee om. Depoitre werd gemist als aanspeelpunt en als kopper.

Saai en niet goed

Anderlecht wist de tweede helft even van geen hout pijlen meer te maken. Gent monopoliseerde het leer en liet Anderlecht werken. De Brusselaars konden de bal niet meer in eigen rangen houden. Ze zaten vast in tweede versnelling en vonden drie en vier niet. Kompany zag dat ook en hoopte met Raman, Ashimeru en Amuzu meer snelheid en dynamiek in de ploeg te brengen.

Niet dus... Ashimeru zijn invalbeurt duurde ook maar een goed kwartier vooraleer hij in tranen naar de kant moest. Beide ploegen leken tot Nieuwjaar te kunnen spelen vooraleer ze zouden scoren. Zowat iedereen die normaal met een bal wel iets moet kunnen doen, leek ermee te vechten. Zeven minuten extra tijd volstonden niet en dus gingen we naar verlengingen. Een lange namiddag dus. En dat allemaal met Jupiler 0.0 in het Koning Boudewijnstadion...

Spanning genoeg, goed voetbal veel minder. Want ook na 120 minuten stond er nog 0-0 op het bord. Al had Gent drie reuzenkansen op het einde in één fase. Van Crombrugge, deklat en paal hielpen Anderlecht richting penalties. Veel gelopen, maar weinig efficiënt. Iedereen met krampen tot achter de oren en dan moesten er dus strafschoppen genomen worden.

Daarin trok Gent aan het langste eind na twee reddingen van Roef en missers van Murillo en Cullen.