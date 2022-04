📷 In beeld: AA Gent toont beker aan fans in Ghelamco Arena

De Gentse bekerhelden werden maandagavond in de Ghelamco Arena opgewacht door een horde uitgelaten fans. Odjidja en co. gingen maar wat graag hun trofee delen met de aanwezige supporters. In al het feestgedruis spraken onder meer Hein Vanhaezebrouck en Ivan De Witte de fans toe.

Bekijk hier de foto's.