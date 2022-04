"AA Gent had de titelstrijd overhoop kunnen werpen... Zonde!"

Hein Vanhaezebrouck sloeg gisterenavond ook mea culpa. Hij had zijn spelers immers verteld dat ze met 61 punten altijd in play-off 1 gingen zitten. Uiteindelijk hadden ze er 64 nodig. Doodzonde, vindt analist Marc Degryse.

Vanhaezebrouck heeft immers fantastisch werk geleverd. "Een compliment bij deze aan Hein Vanhaezebrouck, die voor een brede kern heeft gezorgd. Voor een verdediging die stabiel is geworden. En het aandurfde om in februari vol voor Davy Roef te kiezen als doelman, terwijl Bolat toch niet aan een slecht seizoen bezig was", zegt hij in HLN. "Een straffe zet vond ik dat. Eén die bovendien goed heeft uitgepakt. Gent heeft in de competitie niet meer verloren sinds Roef onder de lat staat, en is dankzij hem nu ook de bekerwinnaar."

Maar het volstond niet voor de Champions' Play-offs. "Ik blijf het jammer vinden dat zij níet in de Champions’ play-offs zitten. AA Gent had de titelstrijd helemaal overhoop kunnen gooien. Nog meer nu het zeker is van de Croky Cup. Een scenario à la Genk vorig jaar zat erin. Zonde...”