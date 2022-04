Vanhaezebrouck over een van zijn sleutelelementen: "Hij is de grote revelatie"

Van supporter op de tribunes naar meespelen in het stadion zelf én een beker pakken? Het verhaal van Matisse Samoise is er eentje voor documentairemakers.

Ook coach Hein Vanhaezebrouck was achteraf in de wolken over het verhaal van Samoise: "Tien jaar geleden zat hij nog in de tribunes bij ons en nu laat hij dit allemaal zien ..."

Revelatie

"Het is gewoon geweldig. Hij blijft maar gaan. Of hij soms teveel geeft? We hebben niet veel wisselmogelijkheden gehad, maar hij kan echt heel veel geven."

"Na tien kilometer is hij niet mee. Hij blijft maar gaan en kan dertien-veertien kilometer per match aan. Hij is een van de sleutelelementen van de Buffalo's, de grote revelatie van Gent dit seizoen."