Hoedt kijkt voorbij ontgoocheling: "Dit gaat geen sporen voor de play-offs nalaten"

Anderlecht hunkerde zo naar die prijs. Wesley Hoedt waarschijnlijk nog het meest. De verdediger kwam de perszaal binnen en wou eerst niet van zijn gsm opkijken. Ontgoocheling... Maar die kon hij even later wel weer opzij zetten.

Hoedt zag ook dat Anderlecht niet in zijn normale doen was. "Voetballend vooral, want verdedigend hebben beide ploegen een sterke prestatie neergezet. Dit was inderdaad niet het Anderlecht dat we gewend zijn de laatste maanden. Het veld was heel stroef, dat zag je ook bij Gent, maar voor de rest kan ik niet echt een reden bedenken. Ik denk dat we de angel misten om Gent pijn te doen. We hadden gewoon beter moeten doen. Die tweede helft moet voor jullie megasaai geweest zijn. Aan het einde van de 90 minuten zaten ze echt dood. Daar hadden we gebruik van moeten maken. In de strafschoppen is het altijd een loterij."

Hoedt en Anderlecht moeten zich nu richten op de Champions' Play-offs om een Europees ticket af te dwingen. "Of dit sporen zal nalaten? Absoluut niet! Dit was een leermoment voor onze jonge gasten. Het is goed dat Anderlecht weer meestrijdt voor de prijzen. We moeten nu doorgaan. Een Anderlecht op zijn best hoeft van niemand bang te zijn!"