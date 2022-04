Kompany alweer strijdvaardig na verloren finale: "Ik ben overtuigd dat ik nog finales ga spelen en dat ik er ook zal winnen"

"De ontgoocheling is groot. Dit doet pijn, dat ga ik niet ontkennen", aldus Vincent Kompany. Even later kwam alweer de winnaar in hem boven: "Hier gaan we uit leren."

"Het is normaal dat we ontgoocheld zijn. Er is niks moeilijker dan verliezen na strafschoppen, maar het maakt deel uit van het voetbal", aldus Kompany, die wel wat oplapwerk had met de jongens die misten. "Die jongens pakken hun verantwoordelijkheid op en daar moeten ze zich niet voor schamen of te veel druk op zich leggen. Ik hoop dat ze (Cullen en Murillo) volgende keer opnieuw doen. We steunen ze volledig. Ik heb ook finales verloren. Dit moet je als motivatie gebruiken."

De finale was eigenlijk niet om aan te zien. Iets wat Kompany ook niet ontkende. "Ik ken dit soort finales en de fysionomie ervan. De twee ploegen haalden niet hun normale niveau. Maar ik had wel de indruk dat we er in de verlengingen fysiek konden overgaan. Maar we hebben niet genoeg gebruik gemaakt van onze frisheid."

Dit moet je gebruiken als brandstof

Kompany keek echter ook alweer naar de toekomst. "In onze brede kern van 30 zitten 20 jongeren. Voor jongens als Kana, Verschaeren, Amuzu... is het belangrijk om in die finale te staan. Natuurlijk sta je in die finale om te winnen, maar met zo'n nederlaag pak je heel wat ervaring mee. Dit moet je gebruiken als brandstof."

En die raad gaat hij zelf ook ter harte nemen. "Meer dan ooit heb ik het gevoel dat ik nog finales ga spelen - als coach hé - en ik ga die niet allemaal verliezen. Je moet er gewoon vaak genoeg inzitten. Individueel waren we vandaag niet op ons beste niveau, maar we waren niet de enigen. Dan hangt het af van details."