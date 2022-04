Tissoudali is niet zeker dat hij blijft bij Gent: "Ik ben ook ambitieus, ik heb ook dromen"

Een uitgelaten Tarik Tissoudali natuurlijk. Een jaar en een paar maanden nadat hij naar een topclub verhuisde heeft hij een prijs te pakken. Misschien ook wel zijn laatste met AA Gent, want achteraf spoot hij mist over zijn toekomst.

Tissoudali is 29 en wil zijn huidige vorm uiteraard verzilveren. Het voorstel dat Gent hem deed, was blijkbaar nog niet toereikend en hij bekijkt dan ook zijn opties. “Ik wil altijd prijzen winnen. Ik wil meer en meer en meer prijzen winnen. Ik ben echt blij. Niet normaal. Of ik ergens anders ga spelen? Daar kan ik niet over praten. We zijn in gesprek. We zijn denk ik halverwege, maar we zien wel wat in de zomer. Ik ben ook ambitieus, ik heb ook dromen. Blijven bij AA Gent is ook geen probleem. We zien wel", zei hij.

Hein Vanhaezebrouck onthulde na de match dat hij Tissoudali wisselde omdat die door de ramadan veel van zijn kracht aan het verliezen was. "Het is ramadan, ik heb gewoon geen kracht. Je probeert het te doen, maar het was onmogelijk. Ik voelde bij de rust dat ik energieloos was. Ik kreeg bij minuut 60 krampen. Gelukkig hebben we nog kunnen winnen. Iedereen die nu tv kijkt: kom naar het stadion, we gaan een mooi feestje bouwen.”