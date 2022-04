Degryse niet onder de indruk van zijn ex-club: "Trofeeën winnen behoort er tot het DNA, dan was dit niet het Anderlecht dat je verwacht"

Spannend was het zeker wel, maar een epische strijd tussen AA Gent en Anderlecht kwam er niet. Uiteindelijk mochten de Buffalo's toch juichen, want zij toonden zich koelbloediger vanop elf meter.

"Als neutrale voetballiefhebber vond ik dat Anderlecht niet thuis gaf, want van echt goed voetbal was nooit sprake", aldus Marc Degryse in HLN. "Offensief bracht Anderlecht te weinig, terwijl achterin Hoedt al van bij de aftrap ballen wegtrapte. Dit was niet het Anderlecht dat je verwacht in een bekerfinale."

"En dat net op de dag dat je voor het eerst in vijf jaar een prijs kan pakken. En daar draait het om, zeker bij een club als Anderlecht. Trofeeën veroveren behoort er tot het echte DNA. Deze nederlaag komt ongetwijfeld hard aan, want het maakt hun verhaal er niet gemakkelijker op. Anderlecht had dit jaar zelfs gerekend op Europees voetbal, nu verlies je weer wat tijd. Ik vrees dat dit ook gevolgen zal hebben voor de Champions' play-offs. Anderlecht mag zondag niet verliezen in Union, maar als je ziet hoe ze het ervan af hebben gebracht in de bekerfinale...", besluit Degryse.