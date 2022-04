Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over zijn toekomst: "Waar willen we met Gent naartoe? Ik wil duidelijkheid" en "Oud en wijs genoeg om te beslissen"

Hein Vanhaezebrouck heeft nog steeds geen nieuw contract getekend bij AA Gent en werd ondertussen zelfs al aan een mogelijke overstap naar Antwerp gelinkt. Na de gewonnen bekerfinale reageerde hij op vragen over zijn toekomst.

"In het voetbal is alles mogelijk. De geruchten waren pogingen om iets te lanceren, maar in se is er niets. We zien wel", aldus Hein Vanhaezebrouck na de gewonnen bekerfinale.

"ik ben oud en wijs genoeg ondertussen om een goede beslissing te nemen. Het hangt niet af van mezelf, maar eerder wat we de komende jaren met AA Gent kunnen betekenen. Wat zijn de opties, waar willen we naartoe?"

Realiteit

"Iedereen kent de situatie van Gent en vanwaar we komen. Anderhalf jaar geleden was het nog een andere situatie, nu zijn we opnieuw een beetje bij de mensen. We moeten die lijn kunnen doortrekken, dat gaat over meer dan alleen maar graag bij een club zijn."

"Als de realiteit is dat het moeilijk is, dan moet je dat zeggen. Ik wil geen garanties, maar wel duidelijkheid. Je kan niet claimen te moeten wedijveren met de topclubs als je met beperkingen moet werken. De vraag is waar het de komende jaren naartoe zal gaan."