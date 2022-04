Bekerheld Davy Roef: "Drie maand geleden zag het er heel anders uit" en "Wat nu volgt is toekomstmuziek"

Wie een viertal maanden geleden had durven voorspellen dat Davy Roef de held van de bekerfinale zou worden, is nu ongetwijfeld een rijk man. "Als je ziet waar ik drie maanden geleden stond ..."

"Wat er door me heenging? Feest hé! Dit is waarvoor we voetballer zijn geworden. Het is superfijn om deze overwinning over de streep te kunnen trekken. Dit was het ideale scenario als doelman zijnde, al was ik vooral blij dat we de zege hebben gepakt. Dan doet de manier waarop er niet zoveel toe.

"Mijn statistieken als doelman qua strafschoppen stoppen zijn inderdaad goed. Als doelman heb je sowieso weinig te verliezen. We hadden deze week de beelden gezien en ik ben vol in de hoek gegaan waar Cullen zijn laatste elfmeters trapte en van Murillo wist ik dat hij vaak lang wacht op de keeper om te kiezen."

© photonews

En zo mag Roef opnieuw een trofee op de kast zetten: "Dit is misschien wel de belangrijkste zege uit mijn carrière. Als je de vergelijking maakt tussen nu en twee en een halve maand geleden ... Het is een heel ander gegeven."

Toekomstmuziek

Rest de vraag: is de 28-jarige Roef nu definitief gelanceerd als eerste doelman? Hein Vanhaezebrouck zag er alvast altijd een eerste goalie in. En de goalie heeft in 2023 ook een aflopend contract bovendien bij Gent.

"Dat zijn allemaal vragen voor het bestuur. Wat er nu zal gebeuren is toekomstmuziek. Ik werk elke dag om eerste doelman te zijn en te blijven bij een Belgische topclub. Ik hoop dat ik nu vertrokken ben en kan blijven zijn."