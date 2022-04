Kompany verklaart waarom hij Ashimeru toch liet opdraven: "Hadden zijn profiel nodig"

Majeed Ashimeru was heel twijfelachtig voor de bekerfinale, maar draafde dan toch op in de tweede helft. Lang duurde die invalbeurt niet. 16 minuten om precies te zijn. Waarom nam Vincent Kompany het risico?

Het was wikken en wegen, maar natuurlijk wou Ashimeru zelf graag spelen. En de medische staf vond zijn enkel genoeg hersteld. Maar hij kreeg uiteindelijk last aan de knie, verklaarde Kompany. "Hij was een profiel dat we konden gebruiken in de tweede helft. Een aantal spelers van Gent was vermoeid. Hoe meer de wedstrijd vorderde, hoe meer ik vond dat we daar de controle konden winnen", aldus Kompany.

Maar uiteindelijk liep het dan toch niet goed af. Ashimeru was in tranen en dat is meestal geen goed teken. "Als het anders was gelopen, was het de perfecte beslissing geweest hé. Want het lukte wel met hem. Maar Kana is ook heel goed ingevallen. We wisten dat we die optie nog hadden."