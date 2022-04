Wonden likken voor diverse Buffalo's na bekerzege: "Hij mist misschien volledige play-offs"

AA Gent heeft de beker van België gepakt. En die trofee komt net op tijd, want mogelijk zullen de Buffalo's erg gehavend aan de aftrap van play-off 2 komen.

Laurent Depoitre viel vlak voor de wedstrijd uit: "Het is heel zeldzaam dat je bij je laatste sprintje van de opwarming geblesseerd raakt, maar we hebben de knop snel omgedraaid", aldus Hein Vanhaezebrouck daarover. "We wilden de Beker winnen voor Laurent, hij kon daar zelf niet meer voor zorgen."

De coach van Gent vreest het ergste: "We gaan hem een paar weken moeten missen met zijn kuitblessure. Misschien zijn we hem de hele play-offs wel kwijt."

Hjulsager, Samoise, Tissoudali, ...

En hij zal niet de enige afwezige zijn volgende week tegen Genk: "Hjulsager is uitgevallen en zal mogelijk geblesseerd moeten toekijken, Samoise is ook out, ... We gaan zien wie we aan de aftrap kunnen brengen."

Temeer het voor Tarik Tissoudali ook al een slopende maand is geweest: "Het ging niet echt met hem in de bekerfinale. Hij had gegeten, maar het was de eerste keer binnen de ramadan. Ik heb alle respect voor mensen en beslissingen die ze nemen om hun geloof, maar ik moest hem wel wisselen."