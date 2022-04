De Witte en Louwagie gaan vol voor contractverlenging Vanhaezebrouck: "Ik heb het gevoel dat we ook volgend jaar zullen samenwerken"

Na de winst in de bekerfinale deed Hein Vanhaezebrouck mysterieus over zijn toekomst. Het contract van de coach in de Ghelamco Arena loopt straks af. Blijft hij bij de Buffalo's of zoekt HVH weldra andere oorden op?

Voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie kwamen bij Het Laatste Nieuws terug op de toekomst van Hein Vanhaezebrouck. "Ik ga de komende dagen en weken zeker gesprekken hebben met hem, maar het zou niet verstandig zijn om daar nu in de media grote uitspraken over te doen", aldus De Witte. "Ik heb een gevoel dat we ook volgend jaar zullen samenwerken. Dat is een gevoel, geen overeenkomst. Er bestaat chemie tussen Hein en mezelf." Ook Michel Louwagie gelooft dat Hein Vanhaezebrouck ook volgend seizoen nog coach is van de Buffalo's. "Hein is hier thuis en weet wat hij aan ons heeft. Het is onze bedoeling om door te gaan met hem."