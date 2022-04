Bekerheld die door toeval in de ploeg kwam: "Davy heeft getoond dat hij nu boven Bolat staat"

Er zijn weinig jongens die je het meer gunt dan Davy Roef in het Belgisch voetbal. De doelman heeft al veel tegenslagen gekend in zijn carrière. Hij kroonde zich nu tot bekerheld van Gent, terwijl dat in feite niet had gekund. "Als Bolat gewoon gespeeld had in Brugge, was hij niet in doel gekomen."

Dat zijn de woorden van Hein Vanhaezebrouck, die Roef in doel zette na alle transferperikelen met Bolat. "Ik ga Bolat hier ook niet afbreken", aldus Vanhaezebrouck. "Bolat is een goeie keeper voor ons geweest en dan gebeurt er iets waardoor ik een beslissing moest nemen. Als je keeper niet wil spelen, zet je je tweede keeper. Maar ik ben dan ook geen man die hem er daarna weer uithaalt, zeker niet als hij het goed doet." Een beslissing die hij zich niet beklaagd heeft. "Ik wist dat Davy alle kwaliteiten had voor eerste doelman te worden, ook bij ons. Beetje bij beetje is hij aan het bewijzen dat hij niet alleen naast Bolat staat, maar er ook boven. Hij heeft heel weinig fouten gemaakt en heeft ons diverse keren recht gehouden." "Maar zoals je zegt: het was puur toeval. Het was de keuze van Sinan. Als hij gewoon gespeeld had op Brugge was Davy niet in de goal gekomen. Op deze manier heeft hij zichzelf nu beloond. En misschien is hij nu wel gelanceerd voor de rest van zijn carrière."