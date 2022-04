Vadis maakt belofte aan Roef: "Daar zorg ik wel voor"

Davy Roef zijn ontlading was al atypisch, maar wie kan er nu kalm blijven als hij net zijn ploeg de Beker bezorgd heeft? Feestend trok hij door het Koning Boudewijnstadion. En de doelman staat nog een zware nacht tegemoet.

We kennen Roef al heel lang, sinds zijn 16de. Een jongeman die nooit uit de band springt en altijd al leefde als prof. Alcohol drinkt hij slechts eens sporadisch. "Davy, we kennen je als een nuchtere jongen. Gaat dat vanavond veranderen?", was dan ook onze vraag.

Roef kreeg zelfs de tijd niet om te antwoorden, want zijn kapitein, Vadis Odjidja, deed dat voor hem: "Geen probleem, daar ga ik wel voor zorgen", lachte hij. Al zijn we ook vrij zeker dat hij het meende.