Kleine play-off 1 de gemiste kans op dubbel voor AA Gent? Vanhaezebrouck: "Misschien ben ik mee schuldig"

KAA Gent heeft de Beker van België gepakt en is daardoor nu al zeker van Europees voetbal tot en met Nieuwjaar. Maar in de competitie zal het de komende weken in play-off 2 vertoeven.

Wat als ... Gent vierde werd en play-off 1 mocht spelen? Of play-off 1 uit zes ploegen bestond? Dan was een scenario zoals vorig jaar met KRC Genk zeker niet uit te sluiten. Zonder druk mogen beginnen, met een goed Europees ticket op zak, ...

Bovendien lieten de Buffalo's de voorbije maanden zien dat ze bijwijlen het beste voetbal brengen en als ze efficiënt zijn dat ze iedereen aankunnen. Anderlecht werd ook geklopt in de competitie, tegen Club Brugge waren ze dit seizoen zelfs vier keer de betere ploeg en wonnen ze drie keer.

© photonews

"Doordat we de Champions play-off misten, waren we wel verplicht van de beker te winnen", was Vadis Odjidja achteraf duidelijk. Vele analisten zagen in de Buffalo's zelfs een mogelijke kampioen.

Mee schuldig?

Hein Vanhaezebrouck nam de fout min of meer op zich: "We zijn er trots op dat we een ploeg uit play-off 1 aankunnen, dat hebben we ook tegen andere ploegen al laten zien", verwees hij naar onder meer de matchen tegen Club Brugge.

"Misschien ben ik mee schuldige dat we play-off 1 niet spelen. We wilden 60 punten halen. Dan zijn we er altijd bij, enfin, dat zei ik toch tegen mijn spelers. Vorig jaar was je tweede met 62 punten, dit jaar ben je vijfde."