Analist legt vinger op paars-witte wonde: "Zelfs Kompany heeft stress en druk in zo'n wedstrijd niet onder controle"

Anderlecht greep na een spannende maar teleurstellende finale naast de beker. AA Gent trok aan het langste eind in een beklijvende strafschoppenreeks. Ook in de 120 minuten hadden de Buffalo's de beste kansen om het laken naar zich toe te trekken.

Analist Eddy Snelders blikt bij Sporza terug op de flauwe bekerfinale. Vooral Anderlecht bleef daarbij onder zijn gebruikelijke niveau. "Er was te weinig dominantie op het middenveld, waardoor Anderlecht nooit grip kreeg op Gent. Het spel was te lateraal, bijna elk duel ging verloren en ook de balrecuperatie was ondermaats", luidt de strenge analyse van Snelders.

"Kompany probeerde met zijn driedubbele wissel meer snelheid in de ploeg te brengen, maar uiteindelijk konden ze Gent speltechnisch amper één kwartiertje in moeilijkheden brengen, wat veel te weinig is."

Anderlecht kwam in het Koning Boudewijnstadion niet in zijn gebruikelijke spel. "Dan zie je dat zelfs Kompany de stress en de druk in zo'n belangrijke wedstrijd niet onder controle heeft. Anderlecht had duidelijk moeite met de omstandigheden. En in een bekerfinale krijg je nu eenmaal geen tweede kans", besluit Eddy Snelders.