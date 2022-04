Van Crombrugge na bekerverlies: "Zo'n dingen doen nu eenmaal pijn."

De teleurstelling is groot bij Hendrik van Crombrugge. Hij redde knap de penalty van Ngadeu in de strafschoppenreeks, maar het mocht niet baten.

"Na een strafschoppenreeks is er altijd een held of een antiheld. Je probeert als kapitein de jongens wel te troosten, maar echt veel zin heeft dat niet. Zo'n dingen doen nu eenmaal pijn."

"Uit zo'n momenten kunnen we het meeste leren om progressie te boeken. Vanaf woensdag moeten we weer vol aan de bak want de Play Offs staan voor de deur. Morgen eerst de emoties loslaten tijdens onze vrije dag."

Davy Roef pakte net eentje meer dan Van Crombrugge zelf. "Het is een loterij en het is heel moeilijk om er een te stoppen. Chapeau voor Davy dat hij er 2 stopt. Ik gun het hem van harte, maar het is jammer voor ons."