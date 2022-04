Ontroostbaar! Kompany moet wenende Murillo richting fans sleuren

De hoop was groot bij Anderlecht, de nervositeit blijkbaar ook. In de strafschoppenfase gingen ze ten onder nadat Amir Murillo de beslissende penalty miste.

De druk op de Panamees was groot en dat was er ook aan te zien. Hij schoot zijn strafschop te zwak in en Davy Roef pakte. De rechtsachter was ontroostbaar en stapte wenend met het hoofd in het truitje het veld af.

Kompany moest hem uit de dugout gaan halen om de fans te gaan groeten. Maar van harte was het niet. Zowat elke speler ging hem wel knuffelen, maar het maakte niet uit.