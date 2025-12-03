LIVE: Vanwesemael zorgt dan toch nog voor gelijke stand bij de rust op de Bosuil!

Veel tijd om na te genieten van de zeges in de competitie is er niet voor Antwerp en STVV. Woensdagavond treffen ze elkaar in de achtste finale van de Beker van België. Kan Antwerp-trainer Joseph Oosting debuteren met een zege?

Via de beker naar Europa?

Antwerp kent voorlopig een enorm woelig seizoen. Anderhalve week geleden verloor het nog van hekkensluiter Dender dat zo zijn eerste zege van het seizoen pakte. Het gevolg van die nederlaag was het ontslag van trainer Stef Wils. Er werd snel een nieuwe trainer aangesteld met de Nederlander Joseph Oosting en die zag vanuit de tribunes dat de Great Old met 0-1 won op het veld van Club Brugge. Van contrast gesproken.

Oosting gaf dinsdag zijn eerste persconferentie naar aanleiding van het bekerduel tegen STVV en gaf daar alvast mee dat het bestuur geen top 6-ambitie heeft uitgesproken. Enkele maanden geleden was dat volgens Overmars en Sven Jacques wél nog het doel voor Stef Wils maar de realiteit noopt het bestuur om de ambitie bij te stellen.

Europees halen via de competitie is dus wellicht geen ambitie meer voor het bestuur. Des te belangrijker wordt de bekercompetitie dus voor Antwerp. "Het is de kortste weg naar Europa", luidde ook het clichématige credo van de nieuwe T1 op de Bosuil.

Vrancken op zijn hoede

Voor STVV is het allesbehalve een een woelig seizoen. De Kanaries beleven onder Wouter Vrancken voorlopig een fantastisch seizoen. Na de 1-2 zege op het veld van KAA Gent, Staat STVV op een mooie 4e plaats in het klassement, op amper 2 punten van nummer twee Club Brugge. Deelname aan de Champions' Play Offs is zeker mogelijk voor Sint-Truiden.

"Pas op, Antwerp staat ook maar op 5 punten van die Champions' Play Offs", merkte Wouter Vrancken op in de persconferentie voorafgaand de bekerclash. "Het zal afwachten zijn hoe de nieuwe coach zal ingrijpen. We zullen helemaal klaar moeten zijn", zet hij de eigen troepen alvast op scherp.

Eén maand geleden speelden STVV en Antwerp in Stayen tegen elkaar in de competitie. Toen werd het 1-0 voor STVV tegen een onmondig Antwerp dat snel met 10 was na een rode kaart voor Foulon. Neemt Antwerp revanche of wint STVV opnieuw?