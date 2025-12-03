Datum: 03/12/2025 20:30
Competitie: Beker van België
Speeldag: 1/8 Finales
Stadion: Bosuil

LIVE: Vanwesemael zorgt dan toch nog voor gelijke stand bij de rust op de Bosuil!

Veel tijd om na te genieten van de zeges in de competitie is er niet voor Antwerp en STVV. Woensdagavond treffen ze elkaar in de achtste finale van de Beker van België. Kan Antwerp-trainer Joseph Oosting debuteren met een zege?

Alle live matchen
Tijd   Rust 
Jelle Heyman
Discussieer live mee! Lees 7 reacties...


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+4

Goal 		Doelpunt van Robert-Jan Vanwesemael (Keisuke Goto)
Wat een knap teamdoelpunt van STVV! Vanwesemaal trapt als rechtsachter de gelijkmaker tegen de touwen van aan het penaltypunt. Vanwesemaal zet eerst de actie mee op en krijgt dan via Sebaoui en een hakje van Goto een uitstekende schietkans die hij niet laat liggen
45+2
 STVV komt wel maar de ruimte in de rug is wel heel groot, zeker als de passing zo zwak blijft in de zone van de waarheid. De ingreep van Musliu op de diepe bal is maar slapjes waardoor Kerk kan blijven doorgaan. Al Sahafi loopt mee maar daarna toch in de weg. Kerk trapt nog maar de fut is eruit
45+1
 Een VAR-check en de blessurebehandelingen zorgen ervoor dat er maar liefst 6 minuten bijkomen, niet min voor een eerste helft
45
 We krijgen 6 minuten blessuretijd.
43
 De daaropvolgende corner wordt slap gedevieerd maar Nozawa kan zijn voet er nog wel tegen zetten. Lendfers is verrast maar moet niet ingrijpen
42
 En dan prikken in de omschakeling! Via Kerk en Al Sahafi gaat het snel naar de overkant maar er wordt niet geprofiteerd van de ruimte
42
 STVV komt beter in de partij, Antwerp is nu even wat teruggezakt
38
 Kouyaté helpt zijn doelman niet door de hete aardappel nog eens terug naar zijn doelman te sturen maar ditmaal bezwijkt Nozawa niet onder de druk van de STVV-aanval
37
 Dat komt aan.. Kerk haalt uit op een afvallende bal en raakt Diriken. De verdedigende middenvelder moet even bekomen maar kan wel verder
35
 Hier had STVV dan weer een tikkeltje pech. Ito kan een pass net niet controleren en laat de bal wegspringen. Goto was alvast in de ruimte gelopen
34
 Vooral op de rechterkant van STVV loopt het stroef. Als Antwerp druk zet en de bal verovert, is het vaak op die kant
32
 Ook Van Helden was blijven liggen bij STVV maar ondertussen voetballen we opnieuw
31
 Opnieuw ligt het spel stil voor een blessurebehandeling bij Antwerp. Ditmaal is het Kerk die op de grond ligt en dat lijkt ook stevig te zijn
30
 Dierckx heeft ruimte om uit te halen met links maar de youngster trapt wild over
29
 Het gaat toch niet van een leien dakje bij STVV. De voorbije weken lieten ze een ander gezicht zien op het veld
26
 En opnieuw naar de overkant want Van Helden kan net niet bij een doorgekopte voorzet. Het stond bijna terug gelijk
23
 En bijna stond het 3-1 want de hoge druk van Antwerp blijft renderen. Janssen doet het slim en besluit de kaatsen met zijn rug naar doel. Al-Sahafi doet het met een lage knal maar Lendfers brengt redding met de voet!
21

Goal 		Doelpunt van Christopher Scott (Gyrano Kerk)
Wat een doelpuntenfestival op de Bosuil vanavond! Antwerp komt in balbezit na goede druk. Kerk laat de bal liggen voor Scott aan de rand van de 16 en die probeert het met een plaatsbal. Via een gelukje en het been van Vanwesemael verdwijnt de bal in het zijnet voorbij Lendfers
17

Goal 		Doelpunt van Keisuke Goto
Aj aj aj wat een flater achterin! Tsunashima tikt de bal terug tot bij Nozawa die te veel tijd nodig heeft om de bal te verwerken. Goto komt druk zetten en doet dat gretig genoeg om de uittrap van Nozawa in doel te deviëren
15

Goal 		Doelpunt van Gyrano Kerk (Marwan Al-Sahafi)
Deze telt wel voor Antwerp! Al Sahafi met de goede versnelling op rechts en dito voorzet richting het centrum. Kerk wordt helemaal alleen gelaten en trapt de bal lekker binnen na één bots.
12
 Janssen scoort en wordt afgevlagd
Somers lijkt een bal meer te willen wegtrappen dan echt naar Janssen te passen maar de bal komt wel tot bij de Nederlander die alleen op doel kan gaan. Koelbloedig legt hij de bal gekruist in doel maar de vlag gaat meteen omhoog. De VAR checkt... Buitenspel!
12
 Vervangen Dennis Praet
Ingevallen Xander Dierckx
10
 Praet wordt ondersteund maar stapt wel nog zelf van het veld. Heel zachtjes zet hij zijn linkervoet op het veld. De kans lijkt klein dat hij er opnieuw op komt
9
 Praet geveld
Praet kopt een bal terug en mistrapt zich, of wordt hij gehaakt? De middenvelder grijpt naar de enkel en kermt het uit. Dit ziet er niet goed uit voor de middenvelder
6
 Antwerp ging als eerste druk zetten maar STVV voetbalt ondertussen wel aardig mee. Nozawa is nog niet getest maar kwam wel al tweemaal met de schrik vrij na een afgeblockt schot
5
 De Antwerp-fans zullen het niet enkel bij aanmoedigen van de eigen roodhemden houden wellicht. Op de flanken staan met Muja (ex-kampioen met Antwerp) en Sebaoui (ex-Beerschot én doelpuntenmaker tegen Antwerp) twee spelers die op hun eigen manier 'aangemoedigd' zullen worden
2
 Antwerp gaat alvast met volle goesting naar voren en dwingt na amper een minuut spelen al een corner af. Die wordt evenwel vrij simpel weggewerkt
1
 Antwerp - STVV: 0-0

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon  
Tsunashima Yuto  
Van Den Bosch Zeno  
Kouyaté Kiki  
Kerk GyranoA  
  • Goals: 1
  • Assists: 1
Praet Dennis  
Benítez Mauricio  
Somers Thibo  
Scott Christopher  
  • Goals: 1
Al-Sahafi Marwan A  
  • Assists: 1
Janssen Vincent  
Bank
Corbanie Kobe  
Babadi Isaac  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Adekami Farouck  
Bozhinov Rosen  
Hamdaoui Youssef  
Dierckx Xander  
Vandeplas Gerard  
 

STVV STVV
Lendfers Matt  
Vanwesemael Robert-Jan  
  • Goals: 1
Van Helden Rein  
Musliu Visar  
Juklerød Simen  
Diriken Alouis  
Yamamoto Rihito  
Muja Arbnor  
Ito Ryotaro  
Sebaoui Ilias  
Goto KeisukeA  
  • Goals: 1
  • Assists: 1
Bank
Taniguchi Shogo  
Ferrari Andres  
Delpupo Isaias  
Merlen Ryan  
Kokubo Leobrian  
Janssens Wolke  
Benachour Illyès  
Matsuzawa Kaito  
Nhaili Adam  

Vooraf

LIVE: Kan kersvers Antwerp-trainer Oosting in de beker meteen voor vertrouwen zorgen tegen STVV?
LIVE: Kan kersvers Antwerp-trainer Oosting in de beker meteen voor vertrouwen zorgen tegen STVV?

Veel tijd om na te genieten van de zeges in de competitie is er niet voor Antwerp en STVV. Woensdagavond treffen ze elkaar in de achtste finale van de Beker van België. Kan Antwerp-trainer Joseph Oosting debuteren met een zege?

Via de beker naar Europa?

Antwerp kent voorlopig een enorm woelig seizoen. Anderhalve week geleden verloor het nog van hekkensluiter Dender dat zo zijn eerste zege van het seizoen pakte. Het gevolg van die nederlaag was het ontslag van trainer Stef Wils. Er werd snel een nieuwe trainer aangesteld met de Nederlander Joseph Oosting en die zag vanuit de tribunes dat de Great Old met 0-1 won op het veld van Club Brugge. Van contrast gesproken.

Oosting gaf dinsdag zijn eerste persconferentie naar aanleiding van het bekerduel tegen STVV en gaf daar alvast mee dat het bestuur geen top 6-ambitie heeft uitgesproken. Enkele maanden geleden was dat volgens Overmars en Sven Jacques wél nog het doel voor Stef Wils maar de realiteit noopt het bestuur om de ambitie bij te stellen.

Europees halen via de competitie is dus wellicht geen ambitie meer voor het bestuur. Des te belangrijker wordt de bekercompetitie dus voor Antwerp. "Het is de kortste weg naar Europa", luidde ook het clichématige credo van de nieuwe T1 op de Bosuil.

Vrancken op zijn hoede

Voor STVV is het allesbehalve een een woelig seizoen. De Kanaries beleven onder Wouter Vrancken voorlopig een fantastisch seizoen. Na de 1-2 zege op het veld van KAA Gent, Staat STVV op een mooie 4e plaats in het klassement, op amper 2 punten van nummer twee Club Brugge. Deelname aan de Champions' Play Offs is zeker mogelijk voor Sint-Truiden.

"Pas op, Antwerp staat ook maar op 5 punten van die Champions' Play Offs", merkte Wouter Vrancken op in de persconferentie voorafgaand de bekerclash. "Het zal afwachten zijn hoe de nieuwe coach zal ingrijpen. We zullen helemaal klaar moeten zijn", zet hij de eigen troepen alvast op scherp.

Eén maand geleden speelden STVV en Antwerp in Stayen tegen elkaar in de competitie. Toen werd het 1-0 voor STVV tegen een onmondig Antwerp dat snel met 10 was na een rode kaart voor Foulon. Neemt Antwerp revanche of wint STVV opnieuw?

STVV kondigt grote verandering aan in de top

STVV kondigt grote verandering aan in de top

02/12

STVV hield maandag zijn Algemene Vergadering, waar de mandaten van de bestuurders met twee jaar werden verlengd. Er kwam wel één wijziging: Nico Eraerts wordt toegevoegd aa...

STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

02/12 6

STVV draait niet alleen sportief een sterk seizoen, ook financieel zit de club in de lift. De Truienaars maakten hun cijfers bekend, en die tonen een stevige groei in omzet...

STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"

STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"

02/12

STVV maakte afgelopen weekend heel veel indruk tegen KAA Gent. Het staat daardoor ondertussen heel erg stevig op de vierde plaats. Wouter Vrancken is heel erg blij, maar ki...

Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

02/12

STVV zit in een sterke flow en won afgelopen weekend opnieuw na een knappe ommekeer op bezoek bij KAA Gent. Nu willen de Truienaars die lijn doortrekken in de Croky Cup, al...

Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

12:00 4

Joseph Oosting staat meteen voor een stevige vuurdoop bij Antwerp. De nieuwe coach debuteert in de Croky Cup tegen STVV, terwijl hij nog volop bezig is de club en spelersgr...

STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

20:20

STVV trekt woensdag naar de Bosuil voor een stevige bekerclash tegen Antwerp. Coach Wouter Vrancken voert slechts enkele wijzigingen door, al ontbreekt één vaste kracht om ...

Beker van België

 1/8 Finales
FCV Dender EH FCV Dender EH 3-2 Standard Standard
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 2-2 STVV STVV
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 04/12 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Genk KRC Genk 04/12 Anderlecht Anderlecht
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved