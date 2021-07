Efficiënt Charleroi met drie punten naar huis, KV Oostende zakte na rust als een pudding in elkaar

Charleroi heeft indruk gemaakt in zijn eerste match van het seizoen. De Carolo's staan nog niet volledig, maar op het veld van KV Oostende toonden ze aanvallend toch wel heel wat mooie dingen. Net het omgekeerde van KVO, dat aanvallend nergens was. Een logische zege voor de Carolo's dus.

Net voor de match werd de nieuwe spits van KV Oostende officieel voorgesteld. Dat is dus Thierry Ambrose geworden. De 24-jarige Fransman werd overgenomen van Manchester City. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan FC Metz. Een sterke transfer, maar het zal wel nodig zijn.

Gueye en Kvasina

Je zag het er niet aan dat Vandendriessche en Hjulsager weg waren. Oostende speelde zijn spel en zette hoog druk. In balbezit ging het razendsnel naar doel. Tot daar alles goed. In de spits lieten Kvasina en Gueye het echter afweten. De ene is nogal houterig, de andere is een woelwater dat regelmatig het hoofd verliest. Een echte goalgetter is geen van beiden.

© photonews

Normaal gezien is Chris Bedia dat ook niet, maar de eerste de beste bal die hij voor zijn voeten kreeg, ging wel perfect het hoekje in: 0-1 na 7 minuten. En het had erger kunnen zijn voor de kustploeg, want doelman Hubert aarzelde een paar keer in zijn tussenkomsten, maar Van Cleemput en Bedia verzuimden de stand te verdubbelen.

Creatieve spelers nodig

Oostende verdiende op dat moment die gelijkmaker wel op basis van het spel, maar had dus te weinig slagkracht vooraan. Hendry scoorde net na rust, maar de hoekschop van D'Arpino was over de achterlijn gegaan. En aan de overkant kreeg Zaroury twee kansen op rij en de tweede was wel prijs na een heerlijke assist van Morioka.

© photonews

De tik te veel, zo bleek, want KVO leek er niet meer in te geloven. Er kwam amper nog een goeie combinatie op de mat. Gauthier Ganaye, sportief directeur van de club, zal toch ook wel gezien hebben dat er creativiteit en voetballend vermogen moet bijkomen. Zeker als Jack Hendry straks nog vertrekt, want Jäkel en Medley blonken niet meteen uit in het opbouwende gedeelte.