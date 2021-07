Onze 'man van de match' uit KVO-Charleroi: wat een debuut voor 20-jarige aanvaller!

Een beter debuut in 1A kan je je waarschijnlijk niet inbeelden: scoren en een heel sterke prestatie op de mat leggen. Charleroi-aanvaller Anass Zaroury heeft alles om een smaakmaker te worden in de Jupiler Pro Leaguen

Gholizadeh zat op de bank nadat hij weinig had kunnen trainen door een blessure, maar coach Edward Still gaf achteraf toch een duidelijke wenk aan de Iraanse smaakmaker van de voorbije seizoenen: "Zaroury heeft de hiërarchie op zijn kop gezet."

De 20-jarige linkerflank kwam in januari al over van Lommel, maar werd ook weer uitgeleend aan de Limburgers. Hij maakte tijdens de trainingen en de voorbereiding dusdanig veel indruk dat Still niet om hem heen kon. "Wat hij al weken op training laat zien, hebben jullie nu ook in de match gezien", aldus de jonge coach. "Ik vind het fantastisch, want hij zet de concurrentiestrijd op punt."

Zaroury kreeg zijn opleiding bij de jeugd van Zulte Waregem, maar werd daar in 2019 opgepikt door het ambitieuze Lommel. Vorig seizoen scoorde hij in 1B 7 keer en gaf ook 4 assists in 25 matchen. "Als hij speelt zoals vandaag wordt het moeilijk om hem eruit te krijgen", zei Still nog. "Maar hij mag nu niet beginnen zweven!"