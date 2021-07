Blessin kon er niet mee lachen na zware nederlaag tegen Charleroi: "Shit organisation!"

Het was al aan zijn gezichtsuitdrukking tijdens de match te zien: Alexander Blessin was niet blij. De coach van KV Oostende zag zijn team met 0-3 verliezen en kon weinig kwaliteit in de twee boxen bespeuren.

Blessin was achteraf streng voor zijn ploeg. "Drie keer geven we een doelpunt weg. Bij die eerste goal werk je de bal slecht weg en dan gebeurt dat nog eens en dan komt er schot van 20 meter dat raak is. Die tweede goal was hetzelfde: shit organisation! En dan kijk ik niet alleen naar de verdediging, maar naar heel de ploeg. Dat begint vooraan en eindigt achteraan. Iedereen moet druk zetten."

Maar niet enkel verdedigend liep er veel mis. Aanvallend was KVO bijzonder onmondig, terwijl ze op papier toch met een aanvallend team binnen de lijnen kwamen. "We hadden wat kansjes, maar we hebben heel weinig gecreëerd", zei Blessin. "We moeten daar de komende week aan werken. Maar het wordt kort dag."

Eén opsteker: met Thierry Ambrose krijgt hij in principe er een spits bij die het verschil kan maken. Maar er lijkt ook nog minstens één creatieve speler nodig te zijn om Hjulsager te vervangen.