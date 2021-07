KVO-middenvelder D'Arpino vraagt versterking: "Nog wel een paar spelers nodig om een goeie kern te hebben"

Bij KV Oostende hadden ze geen zin om er doekjes om te winden: het was niet goed tegen Charleroi. En dat is niet echt een verrassing gezien de spelers die er momenteel beschikbaar zijn.

Aan Zechariah Medley is nog werk. Hij moet de vervanger van Arthur Theate worden, maar liet niet meteen een overweldigende indruk na in zijn eerste match. Kenny Rocha Santos lijkt een leuke voetballer, maar zal heel wat druk voelen om Andrew Hjulsager op te volgen. En vooraan is er gewoon geen alternatief voor Kvasina en Gueye. En dat is echt wel problematisch.

"We zijn met goeie intenties aan de match begonnen", zuchtte D'Arpino. Maar de Franse middenvelder moest zich al snel kwaad maken. "De coach heeft het na de match ook gezegd in de kleedkamer: we hebben als kinderen gespeeld. We zullen veel harder moeten werken om er te staan."

De competitie is bezig en deze keer lijkt KVO nog geen basis te hebben om op terug te vallen. Vorig seizoen verloren ze ook hun eerste match (tegen Beerschot), maar toen waren er al grote vlagen van goed spel te zien. "Ik denk nochtans dat de bouwwerf vorig seizoen nog groter was", aldus D'Arpino. "Maar we hebben offensief maar twee spelers beschikbaar. Er ontbreken wel nog een paar spelers om een goeie kern te hebben."