Van Crombrugge onthult bedragen van boetes bij KRC Genk: "Weet je wat echt pijn doet?"

KRC Genk staat momenteel aan de leiding in de Jupiler Pro League. Maar ook daar loopt achter de schermen vaak een en ander verkeerd.

Elke voetbalploeg in het land, zelfs in de lagere divisies, heeft een boetesysteem voor spelers. Ook bij KRC Genk is dat helemaal niet anders. Hendrik Van Crombrugge doet een boekje open van hoe het bij KRC Genk loopt. Er werd vorig seizoen zelfs een nieuw systeem op poten gezet.

“Bij ons ging het op een gegeven moment ook over serieuze bedragen, daarom zijn we ook overgeschakeld van cash naar betalen met QR-code”, zegt de doelman aan Yanko Beeckman in het boek 'In de kleedkamer'.

“Bij KRC Genk wordt er dus niet met een enveloppe en cash geld gewerkt, maar wel met een bankrekening waaraan een bankkaart is gekoppeld. Tegen het einde van het seizoen zat er vorig jaar al meer dan 15.000 euro in onze pot.”

Voor Van Crombrugge liggen de boetes bij veel clubs enorm laag. “Bij ons in Genk betaal je bijvoorbeeld 200 euro als je te laat komt op training en 500 euro als dat gebeurt op een wedstrijddag.”

“Dat is, voor alle duidelijkheid, heel veel geld, maar een speler die 50.000 euro per maand verdient, raak je daar niet echt mee. Weet je hoe je een voetballer raakt? Door zijn vrije dagen af te pakken”, besluit de keeper.