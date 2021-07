Nieuwe Charleroi-coach Still heeft duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Als ze denken dat ze er al zijn, vliegen ze op de bank"

Edward Still heeft indruk gemaakt met zijn aanpak bij Charleroi. De Carolo's spelen heel verzorgd voetbal en wonnen ruim van Oostende. Maar als er iemand nu op zijn lauweren gaat rusten in zijn spelerskern gaat het niet goed aflopen, verwittigde hij na de match.

"Hoe ik de match ervaren heb? Overdonderend positief, want ik had dit nog niet verwacht. Het is fantastisch om zo te starten. De match kon wel heel anders gelopen zijn als we na een paar minuten 1-0 waren achter gekomen. Maar collectief waren we heel goed. Dat is dankzij de kwaliteit die de spelers op de mat brachten en de manier waarop ze het wedstrijdplan respecteerden", aldus Still.

De nieuwe coach had wel een boodschap voor diegenen die denken dat de werklast nu zal verminderen. "Wie denkt dat het makkelijk gaat worden, is verkeerd. We hebben nog heel wat werk. Vooral aanvallend zagen we de vrije mensen soms niet lopen. Als ze nu gaan zweven, dan zitten ze volgende week op de bank. Niemand moet denken dat we er al zijn. Dit zijn drie punten en niet meer. Daar zal ik in mijn briefing ook heel duidelijk over zijn."

Still heeft dan ook een kern die gelijkwaardig is. "Er zijn jongens op de bank die aan het duwen zijn. Kijk naar Zaroury, die in de basis stond en Gholizadeh zat op de bank. Als Zaroury speelt zoals vandaag, kan hij mooie dingen laten zien. Hij heeft de hiërarchie op zijn kop gezet. Maar ook hij moet niet denken dat hij er al is."