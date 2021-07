Slaapt de VAR nog bij het seizoensbegin? Discussie kan oplaaien na OHL - Zulte Waregem

Het heeft niet lang geduurd of de discussie rond de VAR kan weer volop losbarsten. Die zag vanuit Tubeke hoe Bert Put een strafschop floot voor een vermeende fout op Henry. De VAR corrigeerde de spelleider niet: de Leuvense gelijkmaker telde.

Als het de eerste keer niet lukt, probeer dan gewoon een tweede keer. Dat was het motto van Jelle Vossen. Die had een opgelegde kans - hem aangeboden door Vigen - verkwanseld. Dat maakte Vossen goed door de voorzet van Govea prima overhoeks binnen te koppen.

© photonews

Op het moment van de 0-1 was een botsende kopbal van Henry aan de overkant al over doel gegaan. De Franse spits zou later toch tot scoren komen: hoewel hij meer zelf een fout maakte dan omgekeerd, claimde Henry een strafschop, mét succes! Bert Put was de minuten voordien al een paar keer op de proef gesteld door felbevochten duels en liet zich vangen. Verrassender was dat de VAR hem niet corrigeerde.

Terechte strafschop of niet, daar trok Thomas Henry zich niets van aan. De OHL-spits zette zich zelf achter de bal en legde de 1-1 in de rechterhoek binnen. Altijd zonde wanneer een discutabele scheidsrechterlijke beslissing mee het resultaat bepaalt. Op basis van het veldspel was de gelijkmaker echter wel verdiend.

© photonews

OHL voetbalde ook na de pauze immers met schwung, al verhinderde dat sommige Essevee-nieuwkomers niet om hun stempel te drukken. Rechtsachter Bent Sørmo bijvoorbeeld: heeft die een ferme rush in huis, zeg! Het schot van de Noor likte de paal. Joost van Aken, een andere nieuwkomer, was minder gelukkig. De Nederlander moest na een fout op Henry met een tweede geel iets na het uur al naar de kant.

Deze keer wel een terechte beslissing, overigens. Zulte Waregem hield met zijn tienen stand. Beide ploegen zullen ergens wel kunnen leven met het resultaat: de nul vroeg van de tabel krijgen is altijd een goede zaak. Vossen en Henry hebben hun rekening geopend: ook altijd prettig als spits. Het gespreksonderwerp dat de meeste discussie oplevert betreffende deze partij, is ongetwijfeld de VAR.

© photonews