Butez doet dan toch niet onmogelijke: Druijf is held van Malinwa en zorgt mee voor totale ommekeer

Een ommekeer van jewelste, dat bood de openingsspeeldag dus al. Ferdy Druijf bezorgde Malinwa met twee doelpunten de thuisoverwinning tegen Antwerp. Nochtans waren de bezoekers 0-2 voorgekomen. Butez hield een uur lang zijn netten schoon, maar nadien ging Antwerp kopje-onder.

Hoe belangrijk de centrale as van een ploeg wel niet is, demonstreerde Antwerp aanvankelijk in het AFAS Stadion. Een stevig middenveld kan een match naar zich toetrekken. Met een spits die een doelpunt kan maken en een doelman die zijn netten schoon houdt, kom je echter ook al een heel eind. Dat toonden Frey en Butez. Frey kapte vlotjes Vanlerberghe uit. De Zwitser had nadien wel het geluk dat zijn schot afweek: 0-1.

Langs Mechelse zijde was het verhaal lang dat de onvermoeibare Mrabti keer op keer voor de voortzetting van de aanvallen zorgde. Aanvankelijk tevergeefs, want Butez stond met uitstraling te keepen. Diezelfde Butez had het in het verleden al wel eens lastig door de concurrentie met De Wolf en Beiranvand. Deze keer scoorde Butez wel punten: vooral zijn dubbele save op pogingen van Mrabti en Druif was indrukwekkend.

Toen Benson de 0-2 in de linkerhoek trapte, leek het pas helemaal een moeilijk te worden voor de thuisploeg. Die bleef echter de forcing voerden: zeker in de tweede helft was het grotendeels al KV Mechelen wat de klok sloeg, met het gekende voetbal van vorig seizoen. Het laatste halfuur was ongelukkiger voor Butez & co. Via een owngoal van De Laet werd het 1-2.

Vervolgens bleek voor wie de echte heldenrol was weggelegd in deze match: voor Ferdy Druijf. Met het in doel frommelen van de 2-2 was nog wat geluk gemoeid. De 3-2 was gewoon bijzonder fraai gedaan: met een rake knal scoorde de Nederlander zijn tweede doelpunt in evenveel minuten.

Antwerp ging kopje-onder: het was ergens wel te verwachten met toch een aantal namen tussen de lijnen die op langere termijn wellicht niet de vaste titularissen zullen zijn in de basiself van Priske.