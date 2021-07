KV Mechelen-supporters gaan akkoord: man van de match is een weinig verrassende naam

Supporters van KV Mechelen konden meteen juichen tegen Antwerp. Wie hun man van de match ging worden, daar bestond ook weinig twijfel over: Ferdy Druijf. Met twee doelpunten in twee minuten deed Druijf KV op en over Antwerp gaan.

Ook Voetbalkrant duidde Druijf aan als man van de match. Niet alleen vanwege zijn twee doelpunten, maar ook vanwege zijn betrokkenheid in het spel. Bovendien is Druijf na een aanpassingperiode helemaal ontbolsterd en lijkt hij klaar voor een topseizoen nu hij vertrouwd is met de speelstijl van zijn huidige ploegmaats. Lees er HIER meer over. Weinig verrassend hebben ook supporters van KV Mechelen Ferdy Druiijf verkozen tot man van de match tegen Antwerp. Wie als speler zo'n impact uitoefent, kan daar moeilijk naast grijpen. Al is het toch altijd afwachten bij zo'n verkiezing onder fans: bovendien waren ook onder meer Cuypers, Mrabti, Gouet en Souza auteurs van een uitstekende wedstrijd. Onze eerste @JacquartBrut Man van de Match van dit seizoen: FERDY DRUIJF 🍇



Hij knalde er twee tegen de netten en jullie kronen hem nu tot Man van de Match 👑 #nomatterwhat pic.twitter.com/eTB5NWHNSp — KV Mechelen (@kvmechelen) July 27, 2021 De logica werd echter gerespecteerd: de keuze voor man van de match viel ook bij de fans toch bij Ferdy Druijf. Met ook een supporterslied met zijn naam in heeft de Nederlandse aanvaller de harten van de KVM-aanhang nu helemaal veroverd.