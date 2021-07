Ferdy Druijf onze man van de match in KV Mechelen - Antwerp: allerlaatste twijfels weg en klaar voor topseizoen

Achter een man van de match was het in KV Mechelen - Antwerp niet lang zoeken. Ferdy Druijf sleepte zijn ploeg met twee doelpunten naar winst en voetbalde met vertrouwen. Druijf trok zo de stijgende lijn door die hij vorig seizoen al inzette.

Bij Mechelen waren er nog genoeg andere uitblinkers te vinden, maar om Ferdy Druif konden we moeilijk heen. Even terugkoppelen naar de beste actie van KV Mechelen uit de eerste helft: een heerlijke combinatie op de korte ruimte vlak voor het strafschopgebied van Antwerp. Na de balverovering was het Druijf die dit mee opzette.

Eens Mrabti overnam, koos Druijf uitstekend positie op links. Qua alertheid zat het ook goed. Eens Butez de redding verricht had, was Druijf er als de kippen bij om in de herneming te kunnen afdrukken. Een sterke Butez lag opnieuw in de weg, de teleurstelling was op het gezicht van Druijf af te lezen. Omdat hij besefte wat een grote kans het was, tegelijkertijd was het een teken hoe graag hij en zijn ploegmaats de zege wilden.

© photonews

Dat kreeg een mooi vervolg na de pauze, met Druijf die was waar ze hem bij KV verwachtten: ofwel in de buurt van het leer met het oog op een balrecuperatie, ofwel in de box. Kortom: Druijf is veel meer dan enkel een aanvaller die goals maakt. Al helpt dat laatste wel. De manier waarop hij de 2-2 binnenlegde was een beetje geluk, maar ook technische kunde. Uit de knal die de 3-2 opleverde, sprak vertrouwen.

Voor de buitenwereld leek het tussen KV Mechelen en Druijf niet meteen een droomhuwelijk toen die in de winter van vorig seizoen gehuurd werd bij AZ. Naarmate de tijd vorderde, verliep het samenspel met de ploegmaats steeds vlotter en ging Druijf steeds meer zijn stempel drukken. Nu zijn die automatismen er van bij het seizoensbegin, klikt het ook met de nieuwkomers en is Druijf dus klaar voor een topseizoen bij Malinwa.

© photonews

Zelfs de laatste twijfelaars moeten nu wel overtuigd zijn. Het vertrouwen van de technische staf bleef hij ook de hele tijd behouden. "Vorig jaar werd bij Druijf nog een vraagteken geplaatst bij dit en dat en nu moest Ferdy achter het doel mee in de tribune gaan zingen", stond Wouter Vrancken stil bij zijn evolutie. "Met jongens die willen werken, lukt het op de duur toch, ook al komt het niet meteen. Soms moet je die jongens tijd geven."