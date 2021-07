Brian Priske debuteert bij Antwerp met zure nederlaag: "Mensen die boven mij staan zullen beste beslissingen nemen"

Wellicht niet het debuut dat Brian Priske in gedachten had als trainer van Antwerp. Stamnummer 1 werd met de neus op de feiten gedrukt: een kwaliteitsinjectie is nog altijd meer dan welkom. Priske speelde hiervoor de bal door naar het bestuur.

"Om nog te verliezen na 0-2 voor te hebben gestaan, is heel ontgoochelend. Mechelen heeft een heel goede wedstrijd gespeeld, zeker op offensief vlak", gaf Priske na zijn eerste match als T1 van Antwerp ook een pluim aan de tegenstander. Antwerp speelde met jonge gasten als Quirynen, Louis Verstraete en Soussi, maar ook de routiniers hielden de boel in het slot niet recht. "Dat is voetbal, bij een goal is het altijd wel iemand zijn fout."

Priske wijst dus zeker geen enkele speler expliciet met de vinger. "We zullen goed naar de beelden kijken. Op sommige momenten in de wedstrijd deden we goede dingen." Het is wel duidelijk dat dit nog niet zijn type-elftal was dat in de loop van het seizoen verwacht mag worden. "Je speelt altijd met je beste spelers en dat was nu ook zo", bleef Priske op de vlakte.

Geen jaloezie

Moet er nog versterking komen? Daar sprak de Deen zich niet over uit. "Er zijn nog spelers die geblesseerd zijn of ontbreken. De spelers die je tot je beschikking hebt, daarmee moet je werken. De mensen die boven mij staan zullen de beste beslissingen nemen. Mijn focus ligt op de spelers die ik heb. Ik ben niet jaloers op KV Mechelen omdat hun huiswerk wel al af is."