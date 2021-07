"Antwerp moet op minstens drie plekken versterking halen!" - Analist ziet gebrek aan kwaliteit bij Great Old

Het ambitieuze Antwerp ging op de eerste speeldag de boot in tegen KV Mechelen. Voor analist Patrick Goots nu al het moment om aan de alarmbel te trekken: "Dit Antwerp heeft direct inzetbare toppers nodig."

Antwerp verloor zijn vier meest bepalende spelers en die werden nog niet voldoende vervangen, meent Goots in GvA. "Antwerp gaat op minstens drie plekken versterking nodig hebben. En dan bedoel ik direct inzetbare toppers die het verschil kunnen maken. Vooral een extra spits is dringend nodig. Frey liet een zeer degelijke indruk, maar Antwerp heeft een extra scorende topper nodig, die naast hem of in de plaats van Frey kan staan.

En dat is niet het enige. "Het is toch onvoorstelbaar dat een ambitieuze club als Antwerp tegen KV geen enkele offensieve vervanger op de bank had zitten? En daarnaast moet er ook een extra linksback en een creatieve middenvelder bijkomen."