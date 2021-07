Ferdy Druijf ontpopt zich tot nieuwe publiekslieveling bij KVM: "Hoorde mooie verhalen over publiek, die zijn zeker waar"

Volop genieten was het voor Ferdy Druijf zondagnamiddag. En ook voor het publiek. De thuisaanhang zag bij de terugkeer naar het eigen stadion hoe KV Mechelen in het laatste halfuur op en over Antwerp ging. Voornamelijk met dank aan Druijf.

Na de komst van de Nederlander in de loop van vorig seizoen, werden er al eens vraagtekens gezet achter zijn kunnen. Op speeldag 1 van het nieuwe seizoen werd er prompt een supporterslied gezongen waarbij zijn naam gescandeerd werd.

Doorzetten van het hele team

Dan is het heerlijk voetballen met de steun van de fans. "Ik hoorde er al mooie verhalen over. Ik had het natuurlijk nog niet meegemaakt. Die verhalen zijn zeker waar. Het is het doorzetten van het hele team om niet op te geven bij een 0-2-achterstand. We weten dat het publiek achter ons gaat staan als er één goal valt."

Die eerste goal was een owngoal van De Laet en Druijf deed de rest. Om te beginnen met de 2-2. "Het was een fantastische voorzet van Sandy Walsh. Hugo Cuypers liep aan de tweede paal. Na zijn kopbal tik ik aan de eerste paal binnen. Daarvoor sta je er. Je moet ook een beetje geluk hebben om het dan met het juiste gevoel te doen."

Streven naar nog betere samenwerking met Cuypers

De samenwerking tussen Druijf en Cuypers leek wel goed te gaan. "Dat moeten we samen wel nog beter kunnen doen. Ik vind het fijn om samen met hem te spelen." De huurspeler gelooft alvast in het potentieel van KV Mechelen. "We hebben fantastische spelers en kunnen er als club nog veel meer uithalen. Ook met het complex dat er nu aankomt."