Spitsenduo KV Mechelen maakt indruk: Vrancken en Cuypers over de verschillende aanpassingen en profielen

Heeft KV Mechelen een spitsenduo beet dat enorm gaat renderen? Vrancken zag Cuypers uitstekend debuteren tegen Antwerp en Ferdy Druijf, die andere aanvaller, was met twee doelpunten matchwinnaar. Cuypers en Druijf ogen alvast complementair.

Hugo Cuypers gaf in zijn eerste officiële wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg er blijk van het DNA van KV Mechelen in zich te dragen: truitje nat maken, met veel energie spelen en fysiek sterk. Meteen de negentig minuten volgemaakt ook.

Trekt de ex-speler van Olympiakos die speelwijze door, dan zal hij snel de harten van de supporters veroveren. "Ik probeer zo veel mogelijk te geven voor de ploeg. Ik heb een energieke speelstijl", zegt Cuypers. "Als die goed past bij de ploeg, dan is het zoveel te beter."

Ook op training klikte het al

Het klikt onmiddellijk ook met spitsbroeder Druijf: niet onbelangrijk. "Ik denk niet dat er in dit collectief individualiteiten zitten, maar het klopt wel dat we mekaar al goed gevonden hebben. Dat was op training ook meteen het geval."

"Het zijn wel profielen die compatibel zijn", bespreekt trainer Wouter Vrancken de samenwerking tussen zijn twee aanvallers. Bij Cuypers is de drang groot om zich na zijn terugkeer naar België in eigen land te bewijzen. "Hugo is iemand met heel veel motivatie en engagement. Iemand die zichzelf ook in vraag stelt."

Niet enkel diepgang bij het mogelijk krijgen van de bal

Het inpassen van Cuypers in de ploeg lijkt op korte tijd al behoorlijk op punt te staan. "Er zijn een paar zaken die hij nog moet creëren", zegt Vrancken. "Hij is heel energiek en enthousiast en is gewend om altijd diepgang te brengen wanneer hij weet dat hij de bal kan krijgen. Bij ons is het de bedoeling dat dat niet enkel dan gebeurt. Dat zie je nog aan zijn spel, daar moet hij constant mee bezig zijn."

Het valt wel op hoe snel het gaat, want Druijf had na zijn komst in januari een langere aanpassingsperiode nodig. "Bij Druijf was dat nog frappanter. Hij speelde in sommige fases aan de ene kant van het veld terwijl hij bij ons aan de andere kant van het veld moest zijn."

Principes automatisch uitvoeren

Het opzet van Vrancken is dat zijn spelers zo vertrouwd zijn met wat de staff van hen vraagt dat ze op instinct kunnen voetballen. "Je hebt bepaalde principes en die kun je pas goed uitvoeren als je die principes je eigen hebt gemaakt. Zodat je die automatisch doet en het niet iedere keer een taak is die je opgelegd krijgt."