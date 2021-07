Hoe moet het verder met Didier Lamkel Zé? "Daar zijn ze dol op dwarse, gekke spelers"

Didier Lamkel Zé heeft zich de voorbije weken zo goed als onmogelijk gemaakt bij Royal Antwerp FC. Maar hoe moet dit verder evolueren voor de Kameroener?

Dat Didier Lamkel Zé een speciaal beestje is, is een understatement. Een begenadigd voetballer, maar af en toe komt er een serieuze kortsluiting naar boven.

Het grote probleem is waar Lamkel Zé zich op focust. “Wie de lijst aan gekkigheden van Lamkel Zé erop naleest moet wel tot de conclusie komen dat hij maar met één ding bezig is: zichzelf”, schrijft columnist Nico Dijkshoorn in Het Nieuwsblad. “Hij gedijt alleen kortstondig na een shot bewondering.”

Veel meer zal zijn carrière dan ook niet meer voorstellen. “De carrière van Lamkel Zé zit er op, alleen heeft hij het zelf niet in de gaten. Hij wordt nog een jaar gedoogd bij FC Antwerp. Als hij maar niet al te veel in het stadion komt, dan zitten ze dat jaar nog wel uit. Daarna vertrekt hij naar China, waar ze dol zijn op dwarse, gekke spelers. Het gaat daar niet om de doelpunten, maar om het aantal shirts dat wordt verkocht in de fanshop.”