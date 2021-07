🎥 Enthousiasme geelrode aanhang amper te temperen bij terugkeer naar stadion, matchwinnaar viert zege in tribunes

KV Mechelen is zeker één van de teams die gebaat is bij de aanwezigheid van de aanhang in het stadion. Dat was zondagnamiddag tegen Antwerp ook opnieuw te merken. Het enthousiasme bij de thuisspelers was groot, maar bij de fans evenzeer.

Na maandenlang uitkijken naar het nog eens bijwonen van een wedstrijd van hun favoriete team, was het dan zover voor een 4500 à 5000 Mechelse fans. Afspraak is zoals bij de andere clubs dat de supporters de wedstrijd van op hun zitplaats beleven in hun eigen bubbel.

Bedoeling is dan wel dat iedereen blijft zitten en dat is al wat moeilijker. Het verlangen om ten volle een voetbalmatch te beleven was zo groot dat springende supporters dit even naast zich neerlegden. De jonge speaker herhaalde dan nog maar eens met aandrang de oproepen van de politiediensten: "Blijven zitten!"

Dat leverde boegeroep uit de tribunes op, waarna het nog tot een grappig moment kwam: er volgde een welgemeende - dat vermoeden we toch - sorry van de omroeper van dienst. In het vervolg van de wedstrijd werd het verzoek wel grotendeels gerespecteerd.

Behalve na de wedstrijd, toen de thuisaanhang het gekende lied aanhief waarmee in Mechelen overwinningen gevierd worden. Matchwinnaar Ferdy Druijf - maker van twee doelpunten - ging even meezingen met de fans in de tribunes.

Het enige wat er nog een meer sfeervolle dag had van kunnen maken, is dat ook supporters van de bezoekers zouden worden toegelaten. Aftellen maar naar het moment dat dat weer kan en voetbalwedstrijden kunnen plaatsvinden met alle fans die er willen bij zijn.