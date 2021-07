OHL-supporters zijn er nu nog meer van overtuigd: "Thomas Henry is onvervangbaar"

Ook bij OHL hebben de supporters er van genoten om er opnieuw bij te zijn. En ook van Thomas Henry genoten ze: de Fransman is nog altijd één van de smaakmakers in onze competitie. Heel groot is de hoop wel niet dat Henry na de zomer nog altijd in Leuven voetbalt.

Ook bij OHL hebben de supporters er van genoten om er opnieuw bij te zijn. En ook van Thomas Henry genoten ze: de Fransman is nog altijd één van de smaakmakers in onze competitie. Heel groot is de hoop wel niet dat Henry na de zomer nog altijd in Leuven voetbalt.

Het voorbije weekend was het weekend van de terugkeer van de supporters naar het stadion. Voetbalkrant sprak enkele fans van OHL na de wedstrijd tegen Zulte Waregem. "Ik was blij dat ik terug in het stadion was. Dit stond al maanden in mijn agenda. De laatste keer dat we hier waren was op 3 oktober, ook tegen Zulte Waregem. Nu opnieuw. Het deed enorm deugd", aldus Ruben Knoops.

Steun uit Nederland

Wat vond hij van het behaalde 1-1-gelijkspel? "Het resultaat was ietsje tegenvallend, zeker tegen tien man. Ik denk dat we meer konden halen." OHL kreeg voorbije zaterdag ook steun uit het buitenland, van Denise Berger. "Ik woon inmiddels in Leuven, maar ik kom uit Nederland. Het is al een jaar of vijf dat ik mee kom kijken."

Met Joost van Aken was het uitgerekend een Nederlander die na ruim een uur al uitgesloten werd en OHL zo onbedoeld nog een handje toestak. "Dat wist ik niet eens", lachte Denise. De kop is eraf, uitkijken hoe het nu verder gaat. "Ik heb een beetje schrik dat we Henry gaan verliezen", geeft Ruben toe. "Hij dwingt de penalty af, hij lokt gele kaarten uit. Als we hem verliezen, hoop ik dat we daar een goede vervanger voor vinden."

Waarde verhogen

Kristof Populaire vreest net als Ruben voor een vertrek van Henry. "Ik denk dat hij zijn waarde wil doen stijgen, maar hij gaat nooit blijven. Er is zoveel interesse uit het buitenland. Ik hoop dat hij zich gaat blijven bewijzen volgende maand. Dan gaat zijn waarde verhogen en kan hij naar het buitenland gaan. Hij is onvervangbaar. Sowieso kun je hem niet vervangen", stelt Kristof. "Dat gaat heel moeilijk worden", gaat Ruben akkoord.

Die laatste is dit seizoen tevreden met een even goede campagne als in 2020-2021. "Ik hoop op een gelijkaardig seizoen. Ik denk dat we daar blij mee mogen zijn." Kristof is iets ambitieuzer. "Top acht", oppert hij. "De CEO denkt daar aan. Ik hoop voor hem dat hij gelijk heeft, maar met een rustig seizoen ben ik al blij", is Ruben iets voorzichtiger. "Daar gaan we voor: de top acht", blijft Kristof bij zijn doelstelling.