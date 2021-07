Brüls loodst STVV met weergaloze treffer voorbij AA Gent

Net als vorig jaar ging AA Gent de boot in bij STVV. De Buffalo's kwamen nochtans meteen op voorsprong op Stayen. Mboyo maakte al snel gelijk voor STVV, in de tweede helft besliste uitblinker Christian Brüls de partij met een enig mooie treffer. Geen enkele G5-club wint zo haar openingswedstrijd.

STVV begon met veel afwezigen en nog meer vraagtekens aan de eerste competitiewedstrijd. Na nog geen twee minuten spelen werden de Truiense zorgen nog wat groter. Een hoekschop van Odjidja geraakte niet weggewerkt, Hanche-Olsen bedankte vriendelijk: 0-1.

Geen vuiltje aan de lucht voor de Buffalo’s, maar tien minuten later was alles plots te herdoen. Samoise miste zijn interceptie, Matsubara legde de bal perfect klaar voor Mboyo, die het leer maar binnen te schuiven had.

Junior Pius

Waren we vertrokken voor een spektakelstuk? Neen. AA Gent kreeg het balbezit, maar slaagde er niet in om voor gevaar te zorgen. Enkel als STVV’er Junior Pius aan de bal kwam, was het alle hens aan dek bij de Kanaries. Enkele keren gevaarlijk balverlies en ei zo na een lullig eigen doelpunt. Bernd Hollerbach had na nog geen halfuur genoeg gezien en haalde de Antwerp-huurling naar de kant.

Voor de pauze werd niet meer gescoord, al was Hjulsager er erg dichtbij met een knappe vrije trap. Schmidt was aan de grond genageld, gelukkig voor hem verdween de bal aan de voor hem juiste kant van de paal.

Zondagsschot Brüls

De Buffalo's kwamen iets gretiger uit de kleedkamer, maar het ontbrak hen aan creativiteit om de stevige thuisorganisatie uit verband te spelen. Hjulsager zette Schmidt aan het werk met een stevige knal, aan de overzijde werd een schot van Lavalée afgeblokt.

Bij STVV liep Christian Brüls zich de longen uit het lijf als nummer zes, maar halverwege de tweede helft liet hij zien dat hij nog steeds een fenomenale voetballer is. Een afvallende bal vanop een meter of 25 vol op de linkerpantoffel, Bolat zag de bal in de bovenhoek verdwijnen: STVV zowaar op voorsprong. Een weergaloze klasseflits van Brüls, tegen zijn ex-club.

Tissoudali was in het slotkwartier de gevaarlijkste man bij de Buffalo's: eerst dwong de Amsterdammer Schmidt tot een stevige parade, niet veel later mikte hij te hoog. Vijf minuten voor tijd knutselde AA Gent dan toch eens een snelle combinatie op de kunstgrasmat. Vadis stuurde Tissoudali perfect diep. De Nederlander was niet zelfzuchtig en legde de bal breed, maar Bayo kon net niet bij de bal, tot ergernis van de aan de zijlijn molenwiekende Hein Vanhaezebrouck. Diep in blessuretijd viel de bal nog bovenop de Truiense lat, waarna Jan Boterberg het voor bekeken hield. Een explosie van vreugde en opluchting ging door Stayen.