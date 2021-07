STVV-coach Hollerbach moest al na halfuur ingrijpen: "Het is mijn schuld, niet de zijne"

Dan heb je slechts amper transfers gedaan en dan moet je één van hen al na een halfuur wisselen omdat hij absoluut niet in de match zat. Bernd Hollerbach heeft bij STVV ook wat mentaal oplapwerk te doen, nadat hij Antwerp-huurling Junior Pius al vroeg naar de kant haalde.

Hollerbach haalde Junior Pius na een halfuur naar de kant omdat de centrale verdediger amper iets goed gedaan had. "Hij probeerde wel, maar het ging niet", knikte de coach van STVV. "Maar het is mijn schuld, niet die van hem", nam hij de verantwoordelijkheid op zich. "Ik heb nog niet met hem gesproken. Ik ga hem met rust laten en dinsdag zal ik hem wel eens apart nemen."

Pius was er uiteraard het hart van in. "Hij is een belangrijke speler en we moeten hem nu steunen. Ik heb al niet veel spelers - ik denk 14 volwaardige A-kernspelers - en iedereen is belangrijk. Of ik al met hem gesproken heb? Nee, ik heb hem wijselijk met rust gelaten. Dinsdag spreek ik wel met hem. Tegen dan ziet de wereld er weer helemaal anders uit, zo gaat dat in voetbal."